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全國農業金庫屏東分行啟用 周春米鼓勵青年買房

2024/4/12 16:44（4/12 17:06 更新）
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全國農業金庫屏東分行啟用典禮12日舉行，屏東縣長周春米（中）、全國農業金庫董事長吳明敏（右3）等人出席剪綵。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
全國農業金庫屏東分行啟用典禮12日舉行，屏東縣長周春米（中）、全國農業金庫董事長吳明敏（右3）等人出席剪綵。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）全國農業金庫在屏東市設立全台第7家分行，屏東縣長周春米參與啟用典禮，除鼓勵年輕人善用農業金庫與縣府合作推出的房貸優惠方案，也期盼後續有更多合作。

周春米在致詞時表示，全國農業金庫設立宗旨與法律規定就是要服務農民，分行設立後縣民不再需要跑到外縣市辦理，屏東是農漁大縣，希望分行的設立能夠落實服務在地鄉親。

周春米說，縣府在民國108年起跟全國農業金庫合作推出「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠方案，房貸利率落在1.81%，今年3月央行升息房貸利率升至2.185%，縣府持續鼓勵年輕人買「起家厝」來農業金庫貸款，超過1.81%的部分將由縣府負擔，若以房貸新台幣1000萬計算，每月可省下1000多元。

農業部農業金融署長李聰勇表示，全國農業金庫在94年5月成立至今將近20年，屏東分行是全台第7家分行，距上次設立分行已5年，過去5年台灣本國銀行分行一共減少了12家，農業部為支持農業，逆勢增設在六都之外。

農業金庫董事長吳明敏直言，屏東產業不太大相對難經營，但農業金庫的責任就是透過金融工具來幫忙農漁村經濟發展，並改善農漁會信用部財務狀況。（編輯：龍柏安）1130412

屏東縣長周春米（前右）、全國農業金庫董事長吳明敏（前中）12日出席全國農業金庫屏東分行啟用典禮，手持祥獅獻上的「好彩頭」與「旺來」合影。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
屏東縣長周春米（前右）、全國農業金庫董事長吳明敏（前中）12日出席全國農業金庫屏東分行啟用典禮，手持祥獅獻上的「好彩頭」與「旺來」合影。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
全國農業金庫屏東分行12日啟用，除可辦理「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案外，也提供農業貸款、農業保險業務及工商業所需企業金融、消費金融、存匯、外匯、信託等。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
全國農業金庫屏東分行12日啟用，除可辦理「買厝住屏東，縣府挺起家」房貸優惠專案外，也提供農業貸款、農業保險業務及工商業所需企業金融、消費金融、存匯、外匯、信託等。中央社記者黃郁菁攝 113年4月12日
#屏東縣
#全國農業金庫
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