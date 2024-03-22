農業金庫升級網銀 強化服務偏鄉農漁會

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）全國農業金庫今天表示，升級後的企業網路銀行與企業行動網銀App已同步上線，提供311家設有信用部的農漁會1153個營業據點，即便位處偏鄉，也能獲得相同服務。

全國農業金庫發布新聞指出，收受農漁會轉存款是農業金庫的法定任務，近幾年農漁會信用部存款穩定成長，農業金庫的轉存款也不斷增加；過去2年，國內外升息，面臨資金成本加重、投資風險增加雙重挑戰。

全國農業金庫表示，存放比率逐年向上提升，2017年年底和今年2月底比較，從31.27%提升至50.01%；放款餘額也由新台幣2186億元增為4036億元，仍存有龐大餘裕資金；經營方向調整為「增加放款減少投資」，並推動金融服務的科技數位轉型升級。

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然而，目前僅7個營業據點，4月12日將新設屏東分行，全國農業金庫說，營業據點仍太少，所以推動企業網銀和企業行動網銀App，以彌補實體營業據點不足的缺點，提供全年無休每天24小時服務，客戶及農漁會可透過設定每筆或每日交易限額，隨時完成資金帳務處理，快速辦理財務調度交易。

相關資訊可上全國農業金庫企業網銀：https://b2bbank.agribank.com.tw/eBankWeb/查詢，或在營業時間內洽詢全國農業金庫各營業單位。（編輯：管中維）1130322