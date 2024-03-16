擴大租金補貼受理至年底 高雄已逾7.7萬戶申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄16日電）內政部擴大租金補貼專案去年開辦至今，高市有7.7萬餘戶提出申請。高市府今天表示，專案將受理至今年12月底，年滿18歲並簽訂租賃契約均可申請，提醒年輕族群把握機會。

高雄市都發局統計，內政部擴大租金補貼專案自去年7月3日開辦以來，因資格放寬及加碼補貼，至今高雄市已有7.7萬餘戶申請，比民國111年度增加3萬餘戶，申請狀況踴躍，都發局加派人力審查，審核完成率已達92%。

都發局今天新聞稿指出，專案採隨到隨辦方式辦理，受理至今年12月31日下午5時止，只要年滿18歲並有簽訂租賃契約都可申請，也包括外地來高雄求學的租屋學生。

高雄都發局長吳文彥說，民眾提出申請，會以申請後3個月內完成審查為原則，再交由內政部核定及撥款，撥款期數是以申請當時的月分起始，免擔心權益受審查期間影響。

此外，高市府也提供增額租金補貼方案，申請方式及受理期間與內政部擴大租金補貼專案相同，以減輕更多在高雄租屋民眾的負擔。都發局提醒符合資格且有需求的民眾把握機會。（編輯：郭諭儒）1130316