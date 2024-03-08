屏東東港聯合辦公大樓剪綵 周春米盼成新地標

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（中央社記者黃郁菁屏東縣8日電）屏東縣政府東港聯合辦公大樓試營運1個月，屏東縣長周春米今天剪綵揭牌正式啟用，新大樓結合地政、戶政事務所、財稅局及衛生所，提供一站式服務，民眾洽公辦事不再分頭跑。

縣府指出，以往東港縣屬公務機關過於分散且停車席位不足，民眾辦理公務不便，為改善洽公環境及提升效率，縣府自籌3.8億元興建大樓，2021年7月動工，原定2023年年初啟用，但受疫情及俄烏戰爭致通膨、物價飆漲及缺工，因此今年春節前才試營運。

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聯合辦公大樓興建在台鐵東港車站廢線後閒置用地，現已有鎮公所、東港轉運站，立體停車場、王船文化館及社會福利綜合館也在興建中，成為東港新的行政文教區。

周春米表示，東港環境得天獨厚，有發達的漁業和獨特的宗教文化，5月份立體停車場完工時，將同時迎來地方觀光亮點黑鮪魚季，興建中的王船文化館會趕在9月3年1科的王船迎王平安祭完工，社會福利綜合館也預計在明年初建置完成，盼成地方新地標。另外期待高雄捷運南延林園、東港、林邊盡快拍版定案，讓東港成為屏東中部重鎮。（編輯：郭諭儒）1130308