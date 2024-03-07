小嫻出席屏東非禮勿性特展 遇性騷鼓勵旁觀者介入

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（中央社記者李卉婷屏東縣7日電）性平三法修法明天上路，屏東縣政府今天舉辦「非禮勿性」特展，縣長周春米帶領宣誓守護婦女人身安全，活動邀請藝人小嫻參加並強調，遇到性騷擾最怕冷漠，鼓勵旁觀者介入。

屏東縣政府在婦女節前夕，於屏菸舉辦「非禮勿性-性平三法宣導」特展，以性騷擾案發常見環境有學校、職場、住家、大眾運輸、公共空間及網路環境等6處敘事展出，帶領參展者認識性平三法、通報及搜證方法。展期今天起至26日。

周春米致詞表示，去年台灣MeToo運動揭開存在社會積習已久的性騷擾言行，也促成性平三法完成修法，屏東明天起啟動性騷擾諮詢專線服務08-7322895，提供被害人在發生性騷擾事件當下，專業支持與分析，如有接受社工服務意願，即啟動結合社會處、勞青處及警察局等跨局處合作的一站式服務。

周春米說，今年起強化性騷被害人保護扶助措施，包含勞動調解訴訟、強制執行及律師費用，視案件項目最高補助新台幣12萬元、律師諮詢費每次2500元、心理輔導費最高補助2萬4000元；若致影響生活者，緊急生活扶助每月最高1萬元，最多以3個月為限、勞動調解及訴訟期間必要生活補助每月1萬6482元，最長補助6個月。

小嫻則說，面對身旁的性騷擾現場，第一時間主動關心支持受害者，不要冷漠並破壞性騷擾局面，進而協助對抗騷擾者，一起踐行旁觀者介入。

社會處說明，統計屏東112年性騷擾案件，一般性騷擾案成立44案、校園性騷擾調查屬實53案、職場性騷擾案受理4案，其中自行撤案3案，經調查不成立1案。（編輯：黃世雅）1130307