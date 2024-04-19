日本弘前櫻花季開幕 台南市政府到訪行銷觀光

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（中央社記者張榮祥台南19日電）日本青森縣弘前市櫻花季今天開幕，台南市政府也派員到場行銷「台南400」系列活動，也期待兩市在城市外交、國際觀光及農產經貿等領域密切交流。

台南市政府發布新聞稿指出，弘前市是台南市友好城市之一，每年4月下旬舉辦櫻花祭，今年櫻花季在弘前城前開幕，在弘前市政府力邀下，台南市長黃偉哲指派觀光旅遊局代表赴日參與盛會，且將「台南400」系列活動等觀光資訊帶到弘前市。

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今天活動現場，觀旅局代表受邀和青森縣知事宮下宗一郎、弘前市長櫻田宏、眾議院議員木村次郎、弘前觀光協會會長三上千春上台參與儀式。

市府表示，台南市和日本青森縣、弘前市2017年簽署三方友好交流備忘錄，台南市和弘前市2011年開展水果友好交流，互相推廣芒果及蘋果，台南市已連續11年到弘前市舉辦芒果特賣會，身為日本最大蘋果產地的弘前市，每年11月也會到台南市辦理物產行銷活動。（編輯：郭諭儒）1130419