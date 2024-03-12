台南麻豆柚花季16日登場 邀民眾感受藝文氣息

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市文化局從16日起連續3個週休假日，在麻豆總爺藝文中心舉辦2024麻豆柚花季活動，透過藝術特展、茶會、音樂會及導覽等方式，邀請民眾到麻豆共享柚花香，感受藝文氣息。

台南市長黃偉哲今天在麻豆柚花季宣傳記者會致詞表示，麻豆除了文旦聞名，也是充滿藝文氣息地方，文旦春天開花、秋天結果，不但是麻豆經濟產業命脈，也帶出麻豆在地文化特色，希望更多喜愛台南的民眾，可以利用春天到麻豆欣賞柚花香與藝術作品，感受台南自然風光與藝文之美。

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台南市文化局提供資料指出，每年3、4月間是麻豆柚花盛開時節，今年柚花季以「春日裡的柚花物語」為主題，匯聚文化局、麻豆農會、麻豆商圈文化觀光發展協會、台南市樂齡學習示範中心與在地柚園、藝術家共同能量，為民眾帶來多元體驗，享受春天柚花風情。

文化局指出，今年除規劃手作工藝體驗和特色美食市集外，也推出「柚花季特展」，邀請藝術家將柚花意象融入藝術品中，並結合麻豆農會近年與各家柚農開發的精美柚子系列產品，與大家分享柚花小鎮土地芬芳滋味，活動於16日至31日間連續3個週休假日在總爺藝文中心登場。（編輯：李亨山）1130312