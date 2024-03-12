台南加速東山區排水整治 趕汛期前完工

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市政府水利局因應汛期即將到來，陸續啟動東山區各項排水整治工程，包括木柵中排及北馬排水兩條主要區域排水治理，目標於今年汛期前完成，降低災害發生機率。

台南市政府水利局今天新聞稿指出，台南市東山區位於嘉南平原西側，地形以丘陵為主，地勢由東向西逐漸下降，排水系統因雨量充沛、地形陡峭、河道多為天然河道，狹窄容易淤積，因此容易發生洪水災害，台南市長黃偉哲上任後指示水利局籌措經費儘速改善。

水利局說明，東山區木柵中排及北馬排水為兩條重要區域排水，容易因為河道沖刷造成土堤崩塌危害，影響鄰地安全，也造成河道淤積影響通洪，市府編列新台幣450萬元辦理木柵中排排水改善工程，新建直立式護岸高4.5公尺、長度40公尺，目前施工中，預計汛期前可完工。

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水利局指出，北馬排水其中一段因土溝崩塌，造成河道淤積影響通洪，市府編列200萬元辦理改善工程，新建直立式護岸高2.7公尺、長度73公尺，工程已完工，維持區域排水通洪斷面，減少淹水風險。

黃偉哲透過新聞稿表示，除了水利工程，市府對道路基礎建設也很重視，如連結柳營與東山的要道重溪橋，同時也是柳營科技工業區主要通勤道路，因長度與梁底高度不足，遇雨致河面高漲時，常造成交通中斷，經市府積極爭取經費2億4400萬元改建，預計今年4月可完工，提升整體行車安全及排水通洪能力。（編輯：謝雅竹）1130312