台南將推自製辣椒醬工作坊 讓人吃辣安心

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（中央社記者張榮祥台南12日電）蘇丹紅辣椒粉風波擴大，全國各縣市相繼禁用辣椒粉、咖哩粉等辛辣香料，台南市政府教育局今天宣布3月下旬將推出「吃香喝辣」自製辣椒醬與料理工作坊，讓人吃辣吃得很安心。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，台南市將辦理「吃香喝辣」自製辣椒醬與料理工作坊，分別是3月20日在亞洲餐旅學校、3月24日在新營區公誠國小新住民學習中心、3月28日在麻豆區清水里辦公室，參加對象涵蓋學校營養師、午餐從業人員及團膳業者、住民及家庭成員、樂齡學員及家庭成員。

台南市長黃偉哲表示，台南市是台灣第5大辣椒產地，以白河區、後壁區、東山區最有名，1年4季辣椒盛產不間斷，正值蘇丹紅辣椒粉事件未歇，各縣市全面禁用辣椒粉，在地農民生產辣椒銷售也受影響，他希望透過自製辣椒醬與料理工作坊，推廣在地食農教育。

市府教育局長鄭新輝說，目前許多喜歡辣味的人「聞辣色變」，想吃卻不敢碰，未來將藉由自製辣椒醬料課程，強化食安知識。

台南市家庭教育中心主任張冰嫈表示，新南向國家很多新住民「無辣不歡」，自製辣椒醬料可讓新住民選用台南在地辣椒，吃得安心又健康。（編輯：李亨山）1130312