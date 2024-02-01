台南公共化幼兒園招生資訊網上線 方便家長一站查詢

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（中央社記者張榮祥台南1日電）強化113學年度幼兒園招生作業效能，台南市「公共化幼兒園招生資訊網」今天上線，家長可「一站查詢」，掌握公立幼兒園、非營利幼兒園、準公共幼兒園的簡章、招生名額及抽籤結果。

台南市政府今天宣布啟動「公共化幼兒園招生資訊網」，提供便捷及時招生服務，也讓家長更迅速掌握各幼兒園資訊。

市府發布新聞稿指出，「公共化幼兒園招生資訊網」查詢資訊涵蓋公幼、非營利幼兒園及準公共幼兒園，讓幼兒家長「一站查詢」，也可透過手機及時查詢各園資訊，迅速整合成「口袋名單」，有助於選擇適合就讀幼兒園。

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市府教育局長鄭新輝表示，教育局建置「公共化幼兒園招生資訊網」，協助家長掌握各園招生資訊與缺額，也可從網站連結到公幼及非營利幼兒園抽籤直播平台，即時查詢抽籤結果及尚有餘額的園所，提供更好招生媒合。

鄭新輝說，台南市113學年度各公立幼兒園將持續提供公幼延長照顧服務到下午6時、1人即開班等政策，再加上教育部公幼延長照顧每小時新台幣35元、寒暑假托育每月含午餐點心僅需2000元，將減輕就讀公幼家長負擔，也讓公幼招生詢問度逐漸升溫。（編輯：陳仁華）1130201