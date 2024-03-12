台南後壁洋香瓜好時節17日登場 盼打造在地品牌

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市後壁區不僅以出產優質稻米聞名，也是洋香瓜重要產區，區公所與農會等單位將於17日舉辦「2024後壁區洋香瓜好時節」，並辦理洋香瓜評鑑，盼有更多人認識後壁優質洋香瓜。

「2024後壁區洋香瓜好時節」將於17日上午在後壁區菁寮老街德馨宮登場，台南市政府今天聯合後壁區公所、社區、農會及商圈組織在民治市政中心舉辦活動宣傳記者會。

台南市長黃偉哲致詞表示，後壁區是台灣洋香瓜第2大產區，產季每年有好幾期，市場競爭力相當高，洋香瓜有許多不同品種，有紅色、橘色、綠色不同顏色果肉，口感也分軟的、脆的，品嚐起來都非常細緻多汁，可提供消費者多元選擇。

黃偉哲指出，未來市府也將持續與公所、農會與民間團體持續行銷洋香瓜，開拓通路市場與經濟產值，盼讓台南農業發展實力在國際間發揚光大。

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後壁區長陳玉惠表示，栽培洋香瓜在後壁已有悠久歷史，此次與後壁區農會合作將舉辦洋香瓜評鑑，希望藉由評鑑活動提升能見度與知名度，並與農會聯合搭配推出食農小旅行。此外，也透過與後壁高中師生合作設計標誌（Logo），作為此次洋香瓜好時節主題。

陳玉惠指出，活動當日將安排農產市集、水果知識小學堂、洋香瓜雞肉潛艇堡自己動手做（DIY）教學及品嚐等主題內容，此外，在農產市集有消費滿額贈送紀念品活動，遊客可順道逛逛菁寮老街，體驗美悠閒農村生活。（編輯：戴光育）1130312