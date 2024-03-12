更多編輯台推薦新聞：
陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活
運動

陳彥博不休息橫越瑞典極地 完賽睡15小時：更珍惜日常生活

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路
娛樂

席尼墨菲從影逾20年熬成奧斯卡影帝 拒用社群家中沒網路

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人
娛樂

圖輯／奧斯卡頒獎約翰希南裸體逗笑全場 怪奇比莉笑捧第2座小金人

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化
兩岸

西藏抗暴65週年台北遊行 高喊Free Tibet控中共摧毀文化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台南後壁洋香瓜好時節17日登場 盼打造在地品牌

2024/3/12 14:43（3/12 14:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市長黃偉哲（圖）12日出席在民治市政中心舉辦的「洋香瓜好時節」宣傳記者會，介紹後壁區洋香瓜產業。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月12日
台南市長黃偉哲（圖）12日出席在民治市政中心舉辦的「洋香瓜好時節」宣傳記者會，介紹後壁區洋香瓜產業。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市後壁區不僅以出產優質稻米聞名，也是洋香瓜重要產區，區公所與農會等單位將於17日舉辦「2024後壁區洋香瓜好時節」，並辦理洋香瓜評鑑，盼有更多人認識後壁優質洋香瓜。

「2024後壁區洋香瓜好時節」將於17日上午在後壁區菁寮老街德馨宮登場，台南市政府今天聯合後壁區公所、社區、農會及商圈組織在民治市政中心舉辦活動宣傳記者會。

台南市長黃偉哲致詞表示，後壁區是台灣洋香瓜第2大產區，產季每年有好幾期，市場競爭力相當高，洋香瓜有許多不同品種，有紅色、橘色、綠色不同顏色果肉，口感也分軟的、脆的，品嚐起來都非常細緻多汁，可提供消費者多元選擇。

黃偉哲指出，未來市府也將持續與公所、農會與民間團體持續行銷洋香瓜，開拓通路市場與經濟產值，盼讓台南農業發展實力在國際間發揚光大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

後壁區長陳玉惠表示，栽培洋香瓜在後壁已有悠久歷史，此次與後壁區農會合作將舉辦洋香瓜評鑑，希望藉由評鑑活動提升能見度與知名度，並與農會聯合搭配推出食農小旅行。此外，也透過與後壁高中師生合作設計標誌（Logo），作為此次洋香瓜好時節主題。

陳玉惠指出，活動當日將安排農產市集、水果知識小學堂、洋香瓜雞肉潛艇堡自己動手做（DIY）教學及品嚐等主題內容，此外，在農產市集有消費滿額贈送紀念品活動，遊客可順道逛逛菁寮老街，體驗美悠閒農村生活。（編輯：戴光育）1130312

#黃偉哲
#台南市
#陳玉惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63