創世籌設花蓮院安養植物人 5/4新北園遊會義賣

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（中央社記者黃旭昇新北19日電）國民黨新北市議員黃永昌、知名蛋糕創辦人周正訓等人今天拜訪創世基金會板橋院為強震重創的花蓮祈福，並呼籲參加5月4日愛心園遊會協助籌設花蓮院，幫助在地植物人安養。

黃永昌指出，他支持創世基金會10餘年，今天帶領愛心企業、社團到創世板橋院，捧蠟燭在花蓮縣地圖上點亮祈福，希望將正能量祝福傳遞給強震受創後的花蓮。

周正訓表示，家中若有長期臥床者，經濟及照顧壓力沉重，因此率先捐款響應板橋院舉辦的「愛媽咪公益園遊會」，並將於當天設攤義賣與企業員工一起幫助籌建花蓮植物人安養院。

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創世基金會板橋院發布新聞稿，院長李培菁指出，園遊會將於5月4日在板橋區四維公園舉行，期盼大家重視偏鄉資源不足，讓花蓮地區1061名植物人及重度失能者可以在地安養。

李培菁表示，創世基金會花蓮分會2013年成立，提供植物人到宅服務，截至2023年底共服務356案，累計服務6702人次。為紓解花蓮地區家庭的困境，基金會籌建創世花蓮院，預計服務90床。（編輯：戴光育）1130419