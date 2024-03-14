盧學叡獻唱公益歌曲 助籌建創世花蓮分院

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）今天是白色情人節，原住民歌手盧學叡到創世基金會台中分院獻唱公益歌曲送祝福，他與大家唱跳為籌建花蓮分院的歌曲「幸福後花園」，希望創世花蓮分院能夠早日完成興建。

台中市原住民婦女會創會長羅春芳及理事長呂秀惠與原住民歌手盧學叡，為助建創世第18所清寒植物人安養院─花蓮分院，今天一起來到創世基金會台中分院送祝福。

盧學叡與18名原住民夥伴們一起唱跳「花蓮建院」的公益歌曲「幸福後花園」，並獻花給創世院民菊容奶奶和她鶼鰈情深的先生，祝福他們情人節快樂。現場菊容奶奶的先生藉今天情人節深情告白並親吻妻子，也分享照顧的辛酸，令人動容。

呂秀惠表示，花蓮是台灣的後山，是一座美麗的後花園，當地住了很多同是原住民的朋友，能夠在那邊建一個植物人安養院，相信可以造福很多需要幫助的弱勢家庭。

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羅春芳也說，能受邀參加這次活動，盡一點小小的力量，她與會員們都感到非常開心及榮幸，尤其是看到創世還特別為籌建花蓮分院創作一首充滿原民風的公益歌曲，唱起來輕鬆快樂，內心更是充滿感動。

創世台中分院院長陳韋龍表示，創世花蓮分會於2013年成立，提供到植物人宅服務，至2023年底共服務356案，累計服務6702人次。花蓮地區目前有1061名植物人及重度失能者，為了紓解這些家庭的困境，籌建創世花蓮院，預計服務90床，落實「在地安養」，希望社會大眾能幫忙捐助花蓮建院。（編輯：謝雅竹）1130314