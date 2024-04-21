高雄青創開中途咖啡館 為500隻浪貓找到新家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）8年級生黃思瑜從小就喜歡小動物，大學畢業後創辦「養一隻貓吧」貓咪咖啡館，並獲得高市青年局的青創補助，讓流浪貓有中途驛站可以居留，開店至今已媒合500多隻流浪貓找到新家。

黃思瑜參與流浪貓救援活動已10多年，努力推廣「以領養代替購買、領養不棄養」理念，並和好友在三民區大豐一路打造「養一隻貓吧」貓咪中途驛站，店內維持30隻待領養流浪貓，並有貓屋、跳台等常見設備讓貓咪有舒適活動空間。

黃思瑜說，店內環境設計貼近一般養貓家庭，主要是讓潛在領養人了解，當家中有貓咪時對環境造成的影響或改變，希望領養人審慎評估後再做決定；她也希望每位新主人都能到店內與貓咪相處，彼此熟悉後再領養回家，降低退、棄養機率。

「養一隻貓吧」提供輕食、飲品，讓客人可以享用餐點，輕鬆待在店內與貓咪作伴；家中若不適合養貓也可來此購買肉泥餵食貓咪，相當療癒；店內也會舉辦保健、動物行為、膳食及手作等課程，讓新手貓奴在領養後輕鬆上手。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

黃思瑜利用咖啡館營收讓流浪貓在等待家的過程有更好的生活，至今已成功媒合500多隻貓咪找到主人。她也感謝市府青創補助政策，讓年輕人勇敢實踐理想。

高雄市青年局今天新聞稿表示，青年局持續開辦各類創業輔導計畫，支持寵物友善事業發展，多元鼓勵市民愛護動物，同時解決寵物飼主所面臨的困擾。更多青創店家和伴手禮可上青年局官網查詢，或加入官方臉書等掌握最新資訊。（編輯：黃世雅）1130421