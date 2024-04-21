桃園中壢北富台社宅決標 桃市府盼8年完工4489戶

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（中央社記者吳睿騏桃園21日電）桃園市政府住宅發展處今天表示，市府持續推動社宅興建計畫，中壢區北富台社宅已於16日決標，為桃園市第22處社宅，112年至119年預計累積發包24處5264戶、完工21處4489戶社宅。

住宅處今天發布新聞稿表示，中壢區北富台社宅於16日決標，是桃園市啟動的第22處社宅，也是中壢區繼中壢一號、中興巷公辦都更、A20機捷站之後的第4處社會住宅，基地面積1730平方公尺，規劃興建3棟地下3層地上12層220戶，因鄰近小學，所以適合小家庭的2房型佔42%。

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住宅處說，中壢一號社宅957戶已於111年11月入住，中興巷公辦都更93戶於今年3月27日取得使用執照，年底啟動招租，機捷A20站社宅347戶統包工程已於今年1月決標，將於116年完工，加上北富台社宅的220戶將於117年完工，屆時中壢區的社宅將達到1617戶以上。

住宅處指出，桃園市的社宅規劃，103至111年已發包15處4629戶、完工9處3407戶，112至113年則已發包7處1487戶，預計112至119年將累計至少發包24處5264戶、完工21處4489戶，未來將持續規劃興建社宅，提供良好居住環境。（編輯：張銘坤）1130421