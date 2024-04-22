美資企業片面調動上班地點工會抗議 桃市府安排調解

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（中央社記者吳睿騏桃園22日電）勞團不滿泰洛斯公司片面調動員工上班地點，更稱不配合就曠職論處，今天到桃園市政府前抗議並提訴求，勞動局表示已安排22日舉辦調解會，且雙方也確認於29日召開第2次調解會。

勞工團體為抗議半導體設備製造商大廠子公司泰洛斯宣布5月1日起公司片面調動物流員工上班地點，更稱不配合就曠職論處，今天到桃園市政府手舉標語、大聲喊口號抗議表達訴求。

泰洛斯工會理事長張倫忠接受媒體聯訪表示，由於原本在中壢上班員工需調動到大園廠，影響約120名員工上下班交通問題等，且公司只願補助每日新台幣115元，還要出勤才計算，若不去上班就是曠職論，希望公司能夠提供員工優離方案。

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桃園市產業總工會秘書長魏豫綾說，工會提出工時補償、交通車及優離3點訴求，要求桃園市長張善政幫忙，不要放任美商企業欺負桃園勞工，過去這家公司針對其他國家子公司有提出更優惠的補償跟離職方案，但這次急促粗糙的方式讓員工不能理解，且大園倉庫仍有施工部分，質疑相關檢查是否都已經通過，呼籲市府務必審慎檢查確保安全。

勞動局表示，16日收到調解案件後，隨即安排22日召開勞資爭議調解人會議，會中勞資雙方確認訴求，並同意於29日召開第2次調解，勞動局呼籲泰洛斯公司持續與工會協商，重視勞工訴求，審慎評估現行員工調動配套方案與補償措施，確保勞工工作權益。（編輯：張銘坤）1130422