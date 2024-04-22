王惠美率團拜會陳其邁 交流舉辦台灣設計展經驗

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（中央社記者吳哲豪彰化22日電）彰化縣長王惠美今天拜會高雄市政府，和高雄市長陳其邁針對台灣設計展進行經驗交流。王惠美稱讚高雄將在地產業特色與文化底蘊導入設計元素，達到翻轉城市與發展產業的雙贏。

彰化縣將舉辦2025年的台灣設計展，王惠美率領縣府團隊前往拜會曾舉辦2022年台灣設計展的高雄市，與陳其邁率領的市府團隊進行經驗交流，也實地參訪設計展主辦場地駁二藝術特區。

彰化縣政府發布新聞稿指出，王惠美說，2025年台灣設計展將在彰化舉辦，帶領彰化縣府團隊向陳其邁市府團隊請益，透過設計展可以讓城市美學、城市治理更加不一樣。

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王惠美指出，高雄在2005、2012、2022年舉辦台灣設計展，設計展結束後，整個城市景觀完全不一樣，另透過市長與市府團隊的努力，將高雄在地產業特色與文化底蘊導入設計元素，完美呈現「台灣設計設計台灣」的展覽主軸，達到翻轉城市與發展產業雙贏。

陳其邁則說，明年彰化將舉辦台灣設計展，他也和王縣長分享經驗，如活動地點要選在交通便利之處，過去在疫情期間，高雄與彰化有許多合作，都是地方治理非常好的機會，彰化縣政府有高效率團隊，相信彰化舉辦台灣設計展會讓大家耳目一新，看見彰化的進步。（編輯：蕭博文）1130422