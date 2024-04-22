雨少缺活水致水質優養化 口湖椬梧滯洪池魚屍上千尾

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林口湖鄉民從上週起陸續發現椬梧滯洪池上千魚屍浮出水面散發惡臭，口湖鄉清潔隊據報今天前往打撈；雲縣環保局初判雨少久未注入活水，加上天氣炎熱，水質優養化導致魚群大量死亡，已通報水利處檢測並改善水質。

口湖遊客中心執行長蔡云珊在臉書（Facebook）貼文，「滯洪池魚群大量死亡，看了真讓人心痛！」當地居民說，死魚太多，加上天氣炎熱，臭味讓人退避三舍，期盼有關單位可盡速處理。

口湖清潔隊據報到現場打撈，光是今天約有300尾死魚，已陸續打撈上岸，避免臭味影響居民環境，同時通知雲林縣環保局勘查。

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椬梧滯洪池水色不如以往湛藍，現在呈現黃綠色，經環保局稽查小組初步研判，近日天氣炎熱，加上滯洪池許久未注入活水，滯洪池宛如死水，造成水質優養化，才會出現虱目魚、吳郭魚等魚種接連死亡。

椬梧滯洪池主管機關雲林縣政府水利處長許宏博指出，滯洪池主要功能為調節水量及防汛，近來因雨少，四周排水的水位達不到「洩洪」位置，因此沒有活水可注入；倘落近日仍未下雨，水利處不排除採取抽水補注新水，改善水質，挽救魚群。（編輯：陳仁華）1130422