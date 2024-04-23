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竹北推旅遊方城市活動 打造單車輕騎行旅

2024/4/23 16:08（4/23 16:26 更新）
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竹北市長鄭朝方（右）23日表示，為讓西區之美讓民眾看見，將辦「旅遊方城市」系列活動，並邀請單車慢騎達人李立忠（左）實際騎乘YouBike發掘秘境，為民眾打造竹北單車行旅景點。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月23日
竹北市長鄭朝方（右）23日表示，為讓西區之美讓民眾看見，將辦「旅遊方城市」系列活動，並邀請單車慢騎達人李立忠（左）實際騎乘YouBike發掘秘境，為民眾打造竹北單車行旅景點。（竹北市公所提供）中央社記者郭宣彣傳真 113年4月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣竹北市公所推廣觀光旅遊，市長鄭朝方今天說，將辦理「旅遊方城市」活動，其中透過實際騎乘YouBike，規劃輕騎景點，帶領民眾深入走訪竹北西區，打造竹北單車行旅。

竹北市公所發布新聞稿指出，為讓西區之美讓民眾看見，將辦「旅遊方城市」系列活動，並邀請單車慢騎達人李立忠，以深入西區實際騎行，為民眾打造竹北單車行旅景點，也邀請民眾前來親自騎車感受竹北西區風情。

鄭朝方向中央社記者表示，目前在西區已設置有15個微笑單車站點，共230輛電輔車提供騎乘，公所為推廣單車小旅遊，依地方不同風情，先期規劃出「西環三線」，包含「稻浪小徑」、「潮海騎行」、「都會輕旅」。

他說，這次將透過李立忠深入竹北西區，發掘竹北采風、西區秘境，並協助整理輕騎景點，讓民眾到竹北西區方便踏點，深入地方。

鄭朝方指出，西區與高鐵區風貌截然不同，擁有離塵不離城的特性，是北部單車旅遊的秘境珍寶，因此在旅遊規劃上以小品漫遊、走讀地方形式為主提供「慢騎」景點，歡迎民眾來趟單車之旅。（編輯：李錫璋）1130423

#竹北市
#鄭朝方
#竹北
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