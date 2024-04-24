打造低碳城市 饒慶鈴率團考察歐洲小水力發電

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（中央社記者盧太城台東縣24日電）台東縣溪流湍急，適合水力發電，台東縣長饒慶鈴帶領9鄉鎮市長和縣府團隊，前往瑞士、奧地利考察小水力發電，為台東打造低碳城市邁向一步。

饒慶鈴20日帶領台東縣政府團隊與台東市、關山、卑南、鹿野、延平、海端、東河、長濱及達仁等9個鄉鎮市長，前往瑞士和奧地利進行為期9天的水資源發電考察行程，並與當地官員、專家及廠商交流。

台東縣政府新聞傳科代理科長林俐志今天告訴中央社記者，饒慶鈴一行人昨天已經完成瑞士訪視，拜訪駐瑞士代表處，受到大使黃偉峰熱情接待，並就瑞士各領域發展狀況，包括天然資源豐富與台東相近、再生能源應用技術優良和當地生活永續發展等議題，進行深入交流討論。

饒慶鈴透過林俐志表示，台東的環境得天獨厚，擁有充足的日照、湍急的河流、滾燙的地熱，都是扶植再生能源發展絕佳條件；瑞士作為一個擁有豐富資源的國家，在再生能源開發和利用方面擁有深厚基礎和寶貴經驗，對台東縣推動再生能源發展具有重要的借鏡意義。

林俐志表示，饒慶鈴一行人今天已轉往奧地利，了解水力發電。

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台東縣政府財政及經濟發展處表示，這次考察行程包含瑞士及奧地利兩國，歐洲裝置容量10MW以下的小水力發電 （Small Hydropower，簡稱SHP）產業是世界上最成熟的產業之一，近83%場域已開發完成。其中瑞士約有1400家SHP電廠正在運行，總裝置容量約1000MW，年發電量約4100GWh（=41億度電），可提供100萬戶住家一年用電。2023年瑞士電力消耗已100%來自低碳能源，其中水力發電佔42.2%。

奧地利電力消耗也達到86.03%來自低碳能源，其中水力發電66.02%，兩國都是透過綠色能源形成能源網絡的典範。（編輯：張銘坤）1130424