花蓮強震基隆80件民宅受損 2處建物貼黃單

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）4月3日花蓮強震後，基隆市府接獲80件民宅因地震受損，市府在2處建物張貼黃單，目前尚無民眾提出申請耐震補強補助。市府表示，已通知受損戶，中央最高可補助新台幣450萬元。

基隆市建築師公會理事長亷貴晶今天表示，4月3日花蓮強震過後，基隆市建築師公會緊急協助市府勘災，對於建物受損情形感到憂心，建議市府針對受損建築物應該列管追蹤，並採取緊急支撐措施，避免二次災損。

她指出，中央除推動危老建物改建外，也協助民眾辦理建築物耐震補強，改善房屋軟弱層（俗稱軟腳蝦）問題，但基隆市至今無民眾主動提出申請。

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亷貴晶說，基隆市府除應推動修改相關法令外，對於許多正在貸款的民眾，中央也可考慮針對修繕自付額部分，提供配套優惠貸款利率，提高民眾申請意願。

基隆市政府都市發展處長謝孝昆表示，市府已通知張貼黃單的成功一路某社區地下室及暖暖街某建物地震受損住戶，建物可經鑑定後申請耐震補強，最高可獲中央450萬元補助，基隆市長謝國樑也指示盤點基隆老舊建物，協助加速危老重建及都市更新。（編輯：戴光育）1130424