阿聯暴雨釀至少4死 杜拜國際機場逾千航班取消

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（中央社杜拜19日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國當局今天表示，國內本週稍早的暴雨已造成至少4人喪命，且當地道路仍淹水，甚至打亂杜拜國際機場運作，導致上千航班取消。

路透社報導，這場暴風雨首先於上週末侵襲阿曼、造成當地至少20人死亡，隨後在16日肆虐阿拉伯聯合大公國，使該國出現75年來最大降雨量。

菲律賓政府指出，菲國有2女1男在阿聯當地的洪患中命喪車內。

另外，阿聯北部的拉斯海瑪邦（Ras Al-Khaimah）有一名7旬老翁，連人帶車被大水沖走身亡。

科學家把愈來愈常見的極端天氣事件，像是阿聯和阿曼的暴雨，歸咎於人類導致的氣候暖化。

杜拜國際機場（Dubai International Airport）是全球最繁忙的機場之一，也是中東地區的交通樞紐。當地降下暴雨3天後，這座機場仍在努力紓解大批滯留旅客。該機場也已展開為期2天的入境管制，將持續到21日。

由於杜拜機場淹水，阿聯酋航空（Emirates Airlines）稍早在官網表示，格林威治標準時間19日23時59分之前，將不接受轉機客上機，僅接受目的地為杜拜的旅客上機。

根據航班追蹤網站FlightRadar24的資料，從16日起至19日早晨為止，往返杜拜的1478架航班已被取消，約占所有航班的30%。（譯者：洪啟原/核稿：陳彥鈞）1130420

影片來源：FRANCE 24 English