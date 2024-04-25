0403花蓮地震 嘉縣某國小校長上班時間赴市場惹議

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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）0403花蓮地震當下嘉義縣溪口鄉某國小校長還未到校，被議員指出人在菜市場買菜；女校長今天聲明是到蛋行買蛋，邀請老闆參加學校活動。但教育界入士認為這樣行徑過於離譜。

嘉義縣議員吳思蓉日前在議會臨時會質詢指出，花蓮發生大地震時，溪口鄉一所小學校長居然還在菜市場買菜，學校家長在菜市場遇到她詢問學校是否有災情，女校長竟回答「我不知道、我還沒進去」。

事情曝光後引起地方一陣嘩然，有退休校長說，雖然校長與老師到校上課時間規定是上午8時，但學生大都在上午7時30分前就會到校早自習。自己以前擔任校長時上午7時就站在校門口迎接學生。這名校女長行徑過於離譜。

女校長昨晚發布聲明表示，蛋行為批發商工廠，需在上午8時30分前，或下午5時之後才有開門，蛋行老闆是學校顧問，平日都是利用上班入校前順道買蛋，並向蛋行報告學校概況，或邀請顧問參加學校活動。

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除此爭議，上週有人在校門口掛白布條抗議，指控女校長「6年換掉10位主任，校長不適任」、「我們不要一個寒暑假全家6口住在學校，侵佔水電的校長」、「強力反對校長帶頭職權霸凌」、「我們不要不關校務，漠視學生權益的校長」。

針對指控，女校長回應表示，暑假某日暈眩症發作，打電話叫家人來照顧，此為特殊情況且僅此1次；另外偶爾因疲累住校長室所使用學校水電費，也捐款新台幣6000元水電費作為補貼，有收據可證明。女校長說，吳思蓉質詢造成民眾誤解對她的名譽及學校聲譽造成莫大傷害，除了澄清也保留法律追訴權。（編輯：黃世雅）1130425