北市金華社宅基地將擴大考古試掘 開工遙遙無期

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（中央社記者陳昱婷台北29日電）北市文化局文資會今天審議通過金華社會住宅基地擴大試掘計畫，以確認基地內是否埋藏其他史前遺物；金華社宅原為北市府規劃的大安區首處社宅，何時能開工仍是未知。

台北市大安區金華社會住宅基地位於市定古蹟「台北監獄圍牆遺蹟」範圍內，分別在民國109年、110年及111年完成試掘計畫、擴充試掘計畫及遺構提取及展示計畫，並經文化局文資會審議通過。

不過，施作團隊在進行遺構提取過程中，發現比預期完整的台北監獄尖底明溝及2件史前陶片，因此停工並重新進行文資價值審議程序；文資會則在去年通過登錄此尖底明溝為歷史建築，並要求提報擴大試掘計畫。

擴大試掘計畫今天送入文資會審議，執行團隊報告指出，為了確認基地內是否埋藏其他史前遺物或日治時期遺構，以及了解尖底明溝的完整性及分流溝位置，此次發掘將設置19個探坑，包含報告撰寫在內預計耗時19個月。

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此計畫經逾半數委員同意後通過，有委員建議，除非有重大考古發現，不然可以精簡計畫中報文化局會勘的次數；另有委員指出，若此基地仍確定要蓋社宅，就應考量考古試掘效益與新建工程重要性間的平衡。

根據台北市都發局網頁，金華社宅工程已發包簽約，並在去年取得建照，原預計119年完工。然而，即便試掘依期程完成，後續仍要將報告送文資會審議，順利通過後還要再提文化資產監測保護計畫送審，何時能開工仍是未知。（編輯：蕭博文）1130429