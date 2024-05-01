震後觀光振興 花縣府邀波蘭YouTuber體驗精選遊程

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）太魯閣國家公園因強震重創，花蓮縣府邀經營YouTube頻道的波蘭新住民及領隊先生，搶先體驗原民、客家及水上活動等遊程，也將推出住宿折抵、旅行團補助金等，振興花蓮觀光。

花蓮縣府統計，0403強震後花蓮旅宿訂房率只剩1成，回到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，觀光旅宿業成經濟災民。

花蓮縣府觀光處長張志翔指出，蘇花公路短期內難以恢復，正在跟台鐵爭取加開班次，無論中央跟地方都推出觀光振興活動。

太魯閣公園還沒恢復開放，但花蓮還有很多特色景點，張志翔說，這次邀請YouTuber「勵家人」來訪，以波蘭太太「妙雅」及台灣先生「達人勵」不同視角，以中英文雙語介紹特色遊程。

包含原住民獵人學校體驗、阿美族風味料理實作、金針花為主題的酒莊、鳳林鎮菸樓體驗及鯉魚潭立式划槳（SUP）等。

「達人勵」說，自認過去帶團已經很熟悉花蓮，這次到訪體驗活動幾乎都沒玩過、超乎期待，希望透過影片讓更多人認識不同的花蓮。

張志翔指出，花蓮縣府與Agoda國際住宿及KKday旅遊體驗平台合作，推出國外自由行旅客獎勵，住宿及遊程體驗，外國遊客最高可折抵各30美元；國人自由行及團客振興補助金，將於3日公布。

張志翔表示，目前正在匯整花蓮百大伴手禮、商圈業者及各鄉鎮公所特色伴手禮，將於觀光諮詢網架設專區，讓民眾一次買齊在地伴手禮，也能支持產業復甦。（編輯：龍柏安）1130501