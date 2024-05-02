南投草屯13路段實施路邊停車收費 6/24起試營運

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（中央社記者鄭維真南投縣2日電）南投縣草屯鎮公所為提升停車周轉率，預計6月24日起實施路邊停車格收費，一般車格每小時新台幣20元，裝卸貨車格每30分鐘30元，前2週試營運免費。

草屯鎮公所人員告訴中央社記者，因市區停車需求大，部分停車格常遭占用，為提升周轉率，公所規劃13處路邊停車收費路段共544席車格，以及3處路外收費停車場，停車未滿5分鐘離場免費。

一般車格週一到週日上午8時至下午8時收費，每小時20元，未滿1小時以1小時計算收費。停車時數超過1小時，不滿1小時的部分以30分鐘計算，若逾30分鐘則以1小時計算收費。

裝卸貨車格週一到週五上午9時至下午5時收費，每30分鐘收30元。其餘時間開放其他小型車停放，並依一般車格收費。

繳費方式採智慧停車車牌辨識系統，民眾可到超商繳費、使用行動支付，或向金融機構、電信業者申請代扣，可上南投縣政府公有路邊停車資訊網查詢繳費單。

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公所表示，預計6月24日至7月7日為試營運免收費宣導期，7月8日至8月18日實施6週半價優惠期。

收費路段包括中興路（成功路一段-中正路）、大成街（育英街-碧山路）、虎山路（中興路-明賢街）、太平路二段（中興路-和平街）、中正路（太平路二段-平等街）、和平街（太平路二段-中山街）、中山街（中興路-碧山路）、明賢街（中山街-虎山路）、育英街（中山街-大成路）、碧山路（虎山路-大成街）、玉屏路（大成街-博愛路）、東美街（東美街72巷-平等街）、新富路（太平路一段-虎山路）。（編輯：謝雅竹）1130502