新竹湖口路面現天坑 縣府：疑台電工程導致

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣4日電）新竹縣湖口鄉成功路今天被民眾發現路面出現「天坑」，竹縣府工務處到場封路緊急灌漿搶修，預計今天可完成搶修。縣府表示，坑洞疑為台電工程進行潛盾作業造成。

新竹縣政府工務處發布新聞稿指出，上午7時許接獲通報，會同與相關管線單位、湖口鄉公所現場勘查，確認現場道路坑洞長約6.4公尺、寬約2.3公尺、深約2.6公尺，成功路暫時封閉。

工務處指出，坑洞內未發現管線受損，瓦斯公司檢測確認沒有漏氣，由廠商緊急灌漿搶修，預計今天完成，

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工務處指出，經初步調查，路面坑洞疑似為台電161KV大潭（甲）梅湖線（二工區）工程進行潛盾作業造成，要求台電於10日內提送潛盾路徑的透地雷達報告。

竹北市莊敬6街去年4月曾發生道路坍塌，出現「天坑」，造成停放路邊車格車輛墜落。光明6路和縣政7街交叉路口，去年8月也發生道路塌陷，造成瓦斯管線及自來水管線破裂，一旁工地建商坦承疏失、完成搶修。（編輯：張銘坤）1130504