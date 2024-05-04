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李石樵故居精美為市定古蹟 修復工程提報補助

2024/5/4 16:27（5/4 16:36 更新）
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新北市政府文化局表示，台灣畫家李石樵故居「懋德居」距今有百餘年歷史，是正屋加左右護龍的傳統三合院，大廳神龕與石牆砌磚雕刻精美，屋脊與水車堵的泥塑等有藝術價值，已列為市定古蹟。（新北文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
新北市政府文化局表示，台灣畫家李石樵故居「懋德居」距今有百餘年歷史，是正屋加左右護龍的傳統三合院，大廳神龕與石牆砌磚雕刻精美，屋脊與水車堵的泥塑等有藝術價值，已列為市定古蹟。（新北文化局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
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（中央社記者黃旭昇新北4日電）畫家李石樵作品「橫臥裸婦」作為看板主視覺引爭議；市府今天表示，李石樵是台灣藝術史非常重要畫家，其精美故居是市定古蹟，已規劃古厝修復工程，將提報文化部114年補助。

新北市李梅樹紀念館「春色無邊」展戶外看板，李石樵作品「橫臥裸婦」引爭議。館方3日找廠商施工，改以QR Code的黑色方塊，覆蓋畫作，讓民眾以掃描方式瞭解策展理念。

文化局今天回應中央社記者詢問表示，李石樵為日治時期台灣本島出身代表性畫家，長年從事繪畫創作，對台灣畫界的發展歷史影響相當大。

文化局說，李石樵外出求學前，長時間居住於泰山區貴子坑的「懋德居」，古厝約建於20世紀初年，距今有百餘年歷史，大部分仍維持當時樣貌。

古厝位於塭仔圳市地重劃區，地政局今天表示，1980年代，李家子孫外出打拚，由來自嘉義、經營木工廠的黃家買下，並因市地重劃之故，提報鑑定為市定古蹟。

地政局說，2年前調查重劃區地景時，李石樵的兒子李延年曾說，懋德居算是李家的起家厝，相當感謝黃家保留古厝。他小時候常與父親回古厝，當時住了很多親戚，周邊的景象就如父親的畫作「田園樂」一樣。

地政局表示，輔仁大學景觀系學生規劃景觀時，也將李石樵故居融入周邊綠地，相關模型都持續在重劃區故事館展出。

文化局說，懋德居是台北近郊品質極高的古宅第，是屋身高大氣派，加左右護龍的傳統三合院；大廳神龕雕刻，石牆的砌磚、磚雕，屋脊與水車堵的泥塑、交趾陶，及窗額、匾額題詞，都相當精美；於民國2016年3月指定登錄為市定古蹟。

因李石樵故居部分需修復，文化局說，修復工程包括屋頂、地坪、牆面、裝修及電氣設備等；目前已完成規劃設計及因應計畫，並提送文化部文資局，盼能列入114年度補助計畫。（編輯：張銘坤）1130504

台灣第一代西畫家李石樵的古厝「懋德居」位於新泰塭仔圳重劃區內，是屋身高大氣派、有左右護龍的傳統三合院，於2016年3月指定登錄為市定古蹟。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
台灣第一代西畫家李石樵的古厝「懋德居」位於新泰塭仔圳重劃區內，是屋身高大氣派、有左右護龍的傳統三合院，於2016年3月指定登錄為市定古蹟。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
由輔仁大學景觀系學生針對李石樵故居古厝及周邊綠地規畫的景觀設計模型，目前正在新泰塭仔圳故事館「塭ㄟ故事館」展出。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
由輔仁大學景觀系學生針對李石樵故居古厝及周邊綠地規畫的景觀設計模型，目前正在新泰塭仔圳故事館「塭ㄟ故事館」展出。（新北市地政局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 113年5月4日
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