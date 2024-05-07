柯建銘失言藍白抗議 綠盼勿再口水攻防

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（中央社記者李先鳳花蓮縣7日電）中國國民黨花蓮縣黨部、花蓮縣議會黨團與民眾黨員等今天要求民主進步黨，為民進黨立法院黨團總召集人柯建銘失言道歉；民進黨花蓮縣黨部說，地震不應是政治攻防戰口水。

民進黨花蓮縣黨部告訴中央社記者，地震是花蓮人的痛，影響生活也重創生計，黨部努力協助災民，希望盡快重建家園，生活能上軌道。地震不應是政治攻防戰口水，感謝行政院日前核定新台幣285.5億元復原重建方案，呼籲國民攜手同心，協助災民盡快恢復正常生活。

柯建銘昨天在立法院司法及法制委員會提到「老天有眼發生大地震」等語，引發爭議。柯建銘之後解釋發言原意，也說如果引起誤解及不舒服，他鄭重表示道歉。

國民黨花蓮縣黨部主任委員盧新榮表示，花蓮鄉親遭地震家破人亡時，再遭二次傷害，柯建銘應下台；國民黨花蓮縣議會黨團總召吳東昇說，民進黨竟有人心態如此，要求道歉。

此外，台灣民眾黨籍花蓮縣議員傅國淵率支持民眾在議會門口拉布條，抗議柯建銘言論。（編輯：李明宗）1130507