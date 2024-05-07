台南公設保留地通盤檢討 原市區34處可望解編

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市配合中央政策辦理都市計畫區公設保留地專案通盤檢討，其中合併升格前原台南市轄區主要計畫通盤檢討案，已於4月30日經內政部通過，可望解編34處、共50公頃保留地。

台南市政府都市發展局長徐中強今天透過新聞稿表示，都市計畫公共設施保留地長年未徵收，影響人民生存權與財產權，是市長黃偉哲上任以來非常重視的問題，並指示應優先檢討非必要性公共設施保留地，透過專案通盤檢討方案與解編機制落實還地於民，展現市府維護民眾權益決心。

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徐中強指出，此次包含南區、安平區、中西區、北區、東區及南區，原台南市主要計畫公設專通共計檢討解編34處、面積約50公頃主管機關無使用需求、無徵收計畫公設保留地，同時將透過跨區市地重劃，取得並興闢地方需要約16公頃鄰里性公園綠地等公共設施。

他說，本次通過後將依內政部都委會決議內容，修正書圖並辦理再公開展覽，公展期滿會將陳情案件再轉送內政部審議，若無新增陳情案件，則續依規定辦理核定及發布實施作業。（編輯：陳仁華）1130507