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北市局處慶祝母親節 12區運動中心免入場費

2024/5/7 15:55
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）慶祝母親節，台北市許多局處推出優惠活動，包含勞動局攜手25個里舉辦免費按摩體驗，以及庇護工場、台北魚市祭出購物優惠，還有體育局所屬12區運動中心提供媽媽免費入場。

台北市體育局今天發布新聞稿表示，12日母親節當天，12區運動中心的泳池及健身房、公營游泳池開放媽媽免費入場，並各自推出瑜珈、TRX、親子直排輪等課程折扣，鼓勵媽媽培養運動習慣、打造健康身體，送給自己最棒的母親節禮物。

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運動後肌肉痠痛也不用擔心，台北市勞動局表示，今年與25個里辦公處合作，在母親節週末辦理視障按摩免費體驗，由領有技術士證的專業按摩師透過巧手舒緩媽媽們身心疲勞，詳細時間地點可上勞動力重建運用處網站查詢。

此外，若想以豐盛大餐向媽媽表達愛與感謝，台北魚市實體門市5月份推出母親節特選海鮮組優惠；台北市庇護工場則準備多種禮盒，消費滿新台幣1000元即回饋100元。（編輯：方沛清）1130507

#台北市
#台北市勞動局
#母親節
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