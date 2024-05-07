高雄車站二階工程預計12月完工 廣場南北側將成圓

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）交通部鐵道局南部工程分局今天表示，高雄車站二階工程進度已逾83%，預計12月可完工；屆時自2018年10月14日台鐵高雄新站通車以來，隔開6年多的圓型廣場南、北兩側將正式「成圓」。

高雄市議會交通委員會議員黃香菽、蔡武宏、蔡金晏、李雨庭等人今天考察輕軌轉乘捷運相關設施及高雄火車站地下站體、商辦大樓與旅館大樓興建、天棚工程等進度。

一行人在聽取高雄火車站周邊交通動線簡報及參觀捷運行控中心後，建議工程團隊除硬體設施要持續強化外，軟體措施也要跟上，讓市民能感到貼心。

蔡武宏並建議未來捷運路線，可規劃輻射路線以服務更多市民；此外，高雄車站地面層指標系統也應妥善規劃施作，以利清楚導引乘客前往目的地。

黃香菽則關切高雄車站與周邊長明、後驛商圈的串聯方式，希望有便捷舒適的空間以帶動商圈發展。蔡金晏說，高雄車站扮演著連結周邊商圈的重要角色，必須考量人、車、物的交互作用關係，將整體計畫優化。

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交通部鐵道局南部工程分局簡報指出，高雄車站二階工程到3月底為止進度達83%，預計12月可完工，屆時自2018年10月14日台鐵高雄新站通車以來，隔開6年多的圓型廣場南、北兩側將正式「成圓」。

高雄市交通局表示，有關高雄火車站周邊行車、行人動線及指標系統將進一步與南區工程處研商，確保車站特定區行車順暢，人行安全。高雄市捷運工程局則表示，將持續以區內加密、區外延伸的策略構建捷運路網，以服務更多市民。（編輯：謝雅竹）1130507