嘉義長庚中醫前進偏鄉 巡迴門診守護番路鄉親健康

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）嘉義長庚醫院加入「全民健保中醫巡迴醫療服務計畫」，即日起中醫團隊至番路鄉衛生所巡迴門診，提供診療、針灸及健康諮詢等服務，將醫療服務延伸偏遠地區。

嘉義縣番路鄉沒有中醫診所，嘉義長庚醫院今天宣布，每月第2週與第4週星期四在嘉義縣番路衛生所提供中醫科看診服務並舉行啟動典禮，邀請健保署南區業務組長林純美、番路鄉長蕭博勝、衛生局副局長林裕珍等蒞臨觀禮。

嘉義長庚醫院院長楊仁宗接受媒體聯訪表示，去年蕭博勝就希望醫院能派中醫師來番路鄉看診，但院方人力不足無法答應，今年多了幾名中醫主治醫師，馬上加入「全民健保中醫巡迴醫療服務計畫」，與衛福部健康保險署合作提供服務。

楊仁宗說，服務團隊包括中醫師、護理師、藥劑師等，鄉民到衛生所看中醫與到嘉義長庚醫院看診得到的服務是相同的。

嘉義長庚中醫科醫師吳清源表示，番路鄉受高山地勢與環境影響，溫差大也潮濕，居民較易受風寒濕邪所傷，再加上居民主要從事農牧業及勞動業，隨著年齡層逐年上升，易受到退化性疾病折磨。

吳清源強調，退化性疾病施以針灸可以緩解局部不適，內服中藥也有良好療效，可貼近老年人需求。（編輯：陳仁華）1130509