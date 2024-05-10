綠島進入觀光旺季 南寮漁港6月起交通管制

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）綠島旅遊旺季即將來臨，人潮逐漸湧現，為改善南寮漁港交通，自6月1日起啟動為期4個月的交通管制措施，管制汽機車入港時間，警方並加強取締違停汽機車。

台東縣政府交通及觀光發展處今天發布新聞稿表示，去年綠島南寮漁港臨停區重新規劃及實施管制措施，當地居民及遊客均認為交通順暢度及行人安全有明顯改善。因此，今年將比照去年方式實施管制，考量到綠島遊客已隨天氣變熱逐漸增加，且有部分區域正在施工中，今年管制期間將提早從6月開始啟動。

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交觀處表示，自6月1日起啟動為期4個月的「綠島南寮漁港旺季加強交通管制措施」，管制將至9月30止，除加強取締違停汽機車，亦禁止汽機車於船班靠岸前、後10分鐘內進入港區。

交觀處呼籲，為使綠島港口動線更順暢，並維持綠島國際級景點的觀光形象，有賴民眾及遊客積極配合。6月1日管制開始後，如要前往南寮漁港接送親朋好友，請提早至港口臨停處等待；船班靠岸前後10分鐘內、或臨停區提早停滿，即禁止汽機車進入港嘴，避免車輛並排、穿梭造成行人通行困難。（編輯：郭諭儒）1130510