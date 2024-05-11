每雙都是辛苦的腳 台東議員古志成幫部落媽媽洗腳

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東縣延平鄉縣議員古志成連續3年母親節期間幫部落母親洗腳，最遠要穿越海岸山脈開2小時車程到偏遠部落。他說，每雙腳都有感人的故事，都是養育子女的腳。

明天就是母親節，古志成這幾天穿梭在延平鄉的部落，他穿著布農族傳統衣服，堅持蹲著洗，他用雙手抬起部落母親的雙腳，仔細清洗，還給予按摩，洗乾淨後再擦乾，穿上鞋子，並送1束花給母親們，鞠躬感謝母親們的偉大。

他說，媽媽們的雙腳，有的粗大，有的剩皮包骨，有的腳趾因長久工作已經變形，「每個媽媽的雙腳都有故事」，媽媽們邊洗腳邊聊以前的辛酸。

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余姓媽媽告訴古志成，年輕時都要到山上揹玉米、花生，所以雙腳都很粗「害你要洗得比較辛苦」；古姓媽媽告訴他「到水稻田插秧要脫鞋子，因此腳底被刺的都是傷痕」；邱姓媽媽說「很不好意思，腳這麼髒」。

古志成告訴媽媽們，「妳們這些都是辛苦的腳，養育子女的腳，一點也不髒」。他14日要開2個小時的車程，穿越海岸山脈到東海岸的南溪部落，幫最後的幾名媽媽洗腳。（編輯：黃世雅）1130511