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全國金牌農村競賽 苗縣公館、卓蘭2社區入決審

2024/5/21 19:39（5/21 20:06 更新）
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第3屆全國金牌農村競賽進入決審階段，苗栗縣公館鄉黃金小鎮及卓蘭鎮壢西坪社區擠進22強，21日辦理現地評審，2社區努力展現苗栗農村魅力，力拚佳績。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月21日
第3屆全國金牌農村競賽進入決審階段，苗栗縣公館鄉黃金小鎮及卓蘭鎮壢西坪社區擠進22強，21日辦理現地評審，2社區努力展現苗栗農村魅力，力拚佳績。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 113年5月21日
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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）第3屆全國金牌農村競賽進入決審階段，苗栗縣公館鄉黃金小鎮及卓蘭鎮壢西坪社區擠進22強，今天辦理現地評審，2社區極力展現苗栗農村魅力，盼能爭取佳績。

苗栗縣政府農業處指出，由農業部農村發展及水土保持署舉辦的「金牌農村競賽」是3年1屆的重要賽事，挑選出台灣農村典範，展現農村的魅力和潛力。今年全國共計974個農村報名角逐，遴選出45個縣市金牌農村進入「全國決賽」兩階段評審，爭取全國金牌農村最高榮譽。

農業處表示，經決賽初審，苗栗縣公館鄉黃金小鎮社區及卓蘭鎮壢西坪社區擠進22強，進入全國決賽決審，並於今天辦理現地評審，評審時間雖僅有3小時，但參賽社區仍悉心安排重點行程，展現農村在地生活、生態、生產及未來性；苗栗縣長鍾東錦及2鄉鎮首長、代表會主席也到場給予支持鼓勵。

農業處說，公館鄉黃金小鎮充分善用當地穿龍圳的水資源，積極推動永續農業，不僅提升農產品品質，也帶動在地青年從傳承農產業中持續創新突破，為農村發展注入新的活力與希望。

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卓蘭壢西坪社區推動當地農民友善農耕轉型、推廣無蠅計畫改善農村環境問題，受到農業部支持及企業認同，並結合當地藝術家，打造農村體感藝術季，展現壢西坪台地的農村新魅力，吸引青年及返鄉二代進駐工作，成為苗栗縣農業創新典範之一。

鍾東錦表示，苗栗是農業大縣，除非大規模經營，一般多數農民守著土地耕作是辛苦的，而且收入並不很多，希望中央在老農年金、農業補助上增加補助額度，縣府也與農會結合全力以赴，協助休閒農業區發展觀光，讓苗栗成為農業觀光科技發展齊頭並進。（編輯：張銘坤）1130521

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#苗栗縣政府農業處
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鍾東錦
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