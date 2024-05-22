高雄「下酒菜料理競賽」人氣票選 逾60店家較量

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）2024高雄啤酒音樂節將於7月5日至7月7日登場，高雄市政府合作舉辦「下酒菜料理競賽」，逾60美食店家報名較量，今天下午5時起至5月26日展開人氣票選。

高雄市經發局新聞稿指出，2024高雄啤酒音樂節將於7月5月至7月7日登場，市府與啤酒節合作舉辦「下酒菜料理競賽」，最終優勝者可獲得高雄啤酒音樂節「大會食堂」進駐資格，並拍攝網路節目於「嗨!營業中」數位頻道播出。

下酒菜競賽第1階段經過海選，將從超過60組參賽者中選出30家店家，即日起至5月26日開放民眾網路票選，歡迎市民踴躍投票，選出下酒菜人氣王。

經發局長廖泰翔說，高雄啤酒音樂節去年超過6萬人流參與，今年卡司更強、場地更大，下酒菜競賽報名也更踴躍，此屆競賽除規定店家設籍或營業在高雄，也強調須以高雄在地食材入菜。

經發局指出，去年13家下酒菜競賽優勝店家的3日營業額都超過6位數，其中元榆牧場、不醉居酒屋及高雄英迪格酒店更創下完售成績，今年再度報名。另外還有多間知名品牌餐廳、飯店首次參賽，包含高雄圓山飯店等也推出特色料理。

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寬寬整合行銷公司總經理陳功儒表示，今年啤酒節卡司名單為史上最夢幻陣容，包含ZICO、FTISLAND、MAMAMOO輝人、SHINee泰民、EXO 燦烈、CHEN、XIUMIN及JESSICA共8組K-pop韓星及泰星DEW與30組以上台灣歌手。

經發局說明，下酒菜料理競賽第1階段網路票選，將於今天下午5時起至5月26日下午5時開放投票，民眾可透過LINE帳號登入投票網站，每天有10張票投給10間心儀店家。詳情可上官網（http://www.kschahappy.com.tw）查詢。（編輯：郭諭儒）1130522