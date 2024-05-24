高雄仁武自來水管搶修 5/27至6/2封閉仁林路

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）台電日前不慎挖破高雄市仁武區仁林路自來水管線，為進行搶修工程，將於27日上午6時起至6月2日夜間24時，封閉仁林路部分路段；台電提醒用路人配合交管改道。

台電高屏供電區營運處今天發布新聞稿，說明3個封閉管制路段，第1管制路段為西向，由水管路三段欲進入仁林路，除住戶及小型車外，只出不進。

第2管制路段為仁林路與林森巷路口，全線禁止通行，除住戶外，只出不進。另外，第3管制路段為東向，於國10仁武交流道下及澄觀路的車輛，禁止右轉進入仁林路，車輛均引導直行至水管路三段。

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高屏供電區營運處表示，考量搶修工程規模、減省施工（停水）期程及影響民生、產業用水和民眾通行安全，請民眾在交通管制期間配合改道。施工封閉期間，將加派義交協助指揮交通，以維交通順暢。

除管制以外，為搶修管線，從25日中午12時起，預計橋頭、梓官、彌陀、楠梓、岡山、仁武及左營等區，將停水36小時，共19萬戶受影響。預計5月25日中午12時起停水至5月26日夜間24時止。（編輯：郭諭儒）1130524