花蓮鳳林辦蝸牛賽跑 選手賽前產卵、超迷你蝸牛參賽逗趣吸睛

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）一場專屬蝸牛的賽跑比賽，今天在花蓮鳳林鎮起跑，來自各地的蝸牛在33公分賽道分勝負，有選手太緊張產卵，沒坐月子就上場影響表現，也有選手一路領先，獲得一把新鮮有機的地瓜葉。

由地方創生工作者舉辦的「鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽」，睽違5年再次舉辦，工作人員鄭仁壽開玩笑地說，「因為第1屆選手最近才抵達終點」，終於能辦第2屆。

403地震重創花蓮，鄭仁壽說，鳳林鎮是國際慢城，希望透過趣味蝸牛賽跑比賽，吸引民眾來到鳳林旅遊，蝸牛也是鳳林慢城的標誌，原本計畫3場次，因報名踴躍，增加1場次，也開放現場報名。

「只要是蝸牛都可以參賽！」鄭仁壽說，賽道總長33公分，參與蝸牛從圓桌中心起跑，最早抵達外圈紅線的就獲勝，每組取前三名發放獎牌、獎品，賽事共有賽跑及秤重比賽。

選手檢錄後要貼上號碼貼，賽前唱名進場，賽事全程直播，外圍親屬喊著蝸牛名字、為自家蝸牛唱名，賽後還有頒獎典禮，非常認真。鄭仁壽說，今年選手水準高，首場冠軍「宇宙強強滾」以1分25秒破了大會紀錄。

來自台東縣池上鄉的陳小姐一週前撿了10隻蝸牛，餵食紫色地瓜葉，透過選拔賽選出最終選手「也羅媽」參賽，果然不負眾望，一起跑就領先各蝸，以20秒差距拿下第1名。她說，要繼續訓練，明年再來挑戰連霸。

遠從台南市來參加比賽的葉小姐說，這次過程有點失算，蝸牛昨天在路上產卵了，「還沒坐月子就上場」，當下決定改變策略，以裝扮干擾對手，成功在場上吸引其他蝸牛注意。

取名「迷你電臀蝸」的蝸牛超迷你，僅其他蝸牛的1/10大，想以輕巧速度取勝，不料開賽後怯場，沒有離開起跑線飲恨；王姓親屬說，這次參賽主要是觀摩冠軍選手特徵，誓言明年要來拿獎牌。（編輯：郭諭儒）1130525

由地方創生工作者舉辦的「鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽」睽違5年再次舉辦，吸引各地民眾帶著蝸牛參賽。中央社記者張祈攝 113年5月25日

第2屆鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽25日起跑，來自台東縣池上鄉的陳小姐從10隻蝸牛中挑選出最強蝸「也羅媽」參賽，拿下冠軍。中央社記者張祈攝 113年5月25日

2024年鳳林慢城蝸牛賽跑國際錦標賽25日起跑，來自台南市的蝸牛選手賽前產卵，影響表現，主人特別裝扮以干擾其他選手。中央社記者張祈攝 113年5月25日