屏東獅子鄉添幸福巴士 強化偏鄉路網及就醫便利性

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）獅子鄉是屏東面積最大鄉鎮，民眾外出時而仰賴親友接送，為完善偏鄉路網，獲公路局補助新購1輛幸福巴士，今天起營運潮州就醫路線；目前屏東共有32輛巴士行駛46條路線。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，原鄉地區因地處偏遠，長期交通不便，配合交通部推動公路公共運輸計畫，於9個原住民鄉皆有幸福巴士服務後，依民眾需求滾動檢討路線，並鼓勵公所找尋在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學，由在地人服務在地人。

縣府提及，獅子鄉為屏東面積最大的鄉鎮，境內雖有公路客運路線通過，但站點皆設置於省道台9線上，鄉內民眾外出多仰賴親友接送，獅子鄉自民國106年起陸續新闢枋寮就醫線及東港就醫線，以2輛中巴4條路線服務部落鄉親。

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今天再獲交通部公路局補助新購1輛小型車，於每週一、二、三、五擴大提供往返潮州地區醫療院所預約接駁服務，因座位有限，民眾可提前1個上班日撥打08-8771129向鄉公所預約。

縣府提及，目前屏東縣內共有32輛巴士行駛46條路線，將持續攜手中央及當地公所盤點鄉內運輸資源，推動幸福巴士政策，完善公共運輸藍圖，以落實偏鄉行的正義並照顧偏鄉民行需求。（編輯：謝雅竹）1130527