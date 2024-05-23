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高樹鄉屏11線拓寬工程動土 盼紓解台27線流量

2024/5/23 17:36
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（中央社記者黃郁菁屏東縣23日電）屏東高樹鄉屏11線道路寬窄不一，部分路段寬約3、4公尺僅能單線通行，會車困難，屏東縣政府爭取中央經費拓寬，今天舉行動土典禮，未來可望紓解台27線交通流量。

屏東縣長周春米表示，屏11線是通往高樹南北的交通要道，但長久以來路寬不一，無法分擔台27線車流，造成高樹鄉新豐、舊寮、司馬等村落交通便利性及安全性不佳，縣府爭取道路拓寬工程計畫，由交通部公路局核定總經費新台幣2億8000多萬元辦理。

周春米說，高樹鄉在屏東縣是茂林國家風景區門戶，有台27線、台22線、縣181線及縣185線等重要幹道形成交通路網，今年縣府在高樹鄉舉辦系列活動，如奇幻大津、北野祭等，逐漸形塑出高樹品牌形象，期待屏11線道路拓寬完工後，發揮替代道路功能，紓解市區交通壅塞。

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屏東縣政府工務處今天發布新聞稿指出，拓寬計畫道路自台27線與萬興路叉路口舊寮司馬活動中心旁起，往南新闢道路至長美路4巷，接續屏11線拓寬至終點屏2線豐源路口止，道路總長約3.188公里，拓寬12至13公尺，工期450日曆天、預計民國114年9月竣工。

工務處說，完工通車後，除可解決現況道路寬度不足導致交通瓶頸問題，也可作為高樹市區外環道路系統，有效疏導台27線部分交通流量。（編輯：唐聲揚）1130523

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