苗縣3觀光道路改善案 交通部次長會勘允協助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）苗栗縣南庄124乙線、泰安苗62線、後龍苗33線為發展觀光重要道路，因路幅狹窄或落石釀災亟待改善，交通部次長陳彥伯今天會同立委、縣府會勘時允諾全力協助改善計畫。

立法院交通委員會今天考察苗栗地區交通建設，國民黨籍立委邱鎮軍邀集交通部政次陳彥伯、公路局局長陳文瑞現勘視察3處重要道路拓寬及改善工程，縣長鍾東錦及多名地方民代也到場爭取中央支持。

縣府工務處指出，3件改善工程案，第1案為南庄重要聯外道路縣道124乙線，全線路寬多為12公尺，但自6K+100田美攔河堰起卻縮減為8公尺，且有連續彎路，在7K+090處縱坡陡峭容易肇事，已提報計畫爭取公路局生活圈計畫補助。

第2案為泰安苗62線道路拓寬改善工程。因苗62線沿汶水溪而行，是泰安溫泉區及前山居民主要聯外道路，落石坍方問題嚴重影響通勤安全及降低遊客觀光意願，計畫分3期辦理改善，第1期自5K+660至6K+463路段，預計新設明隧道、防落石網及橋梁改善，另於7K處新設跨越橋梁銜接北岸道路，提案計畫由公路局中區分局複審中。

第3案為後龍好望角風景區重要聯外道路苗33線，因應觀光發展需求，擬自1K+400至2K+100路段拓寬為12公尺，另於2K+100至2K+900採新闢道路，避免拓寬工程拆遷灣瓦社區民宅，同時提升行車安全。

鍾東錦表示，縣府提出的3件道路改善計畫案，攸關苗栗縣觀光、科技發展及農特產交通運輸，是關鍵命脈之一，現況多屬路幅狹窄、坡度大、彎道多，事故頻仍，山區路段更常因颱風、豪雨或地震等天災而釀成災情，迫切需要加速改善。

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邱鎮軍也說，3處工程都是重要觀光道路，總工程經費需求逾新台幣14億元，縣府雖已做好工程改善計畫，但礙於財政困窘，目前「只欠東風」。

陳彥伯表示，交通政策是以安全為第一考量，對於3案有關落石、坍方、坡度及彎道等疑慮，原則上全力支持改善方案，但要如何改善，中央會加入審查意見，特別是苗62線拓寬及改善工程，是否需要封路施工、是否需要新建跨越南北岸銜接橋梁等問題尚待討論研議；此外，部分工程若提報中央爭取災害搶救經費辦理改善，可全額由中央支付，有助減輕地方經費負擔。（編輯：張銘坤）1130523