苗縣推動智慧交通 運籌帷幄交控中心成立

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣推動智慧交通建設，爭取中央補助新台幣5850萬元導入智慧交控服務，今天宣布成立交通控制中心，可即時監控路況車流、調控號誌，讓熱門景點、易壅塞路網交通更順暢。

苗栗縣政府工務處指出，縣內伴隨三義、泰安及南庄等地區觀光發展及頭份、竹南、銅鑼科技園區日益蓬勃，每逢連續假日或平日尖峰通勤時段，頭份交流道、頭屋交流道及熱門景點等周邊路網易出現嚴重壅塞情形，且重要路廊號誌連鎖性不佳，始終缺乏可即時監控、掌握車流運作的交控中心運籌帷幄。

縣府自109年起爭取交通部「智慧運輸系統發展建設計畫」分4期共計補助5850萬元，導入智慧交控服務並建置交通控制中心，今天舉辦記者會發表成果並宣布成立交控中心，縣長鍾東錦、交通部公路局中區養護工程分局分局長謝俊雄、新竹區監理所所長吳季娟、中華電信總經理林昭陽等人參與啟動儀式。

縣府工務處長古明弘表示，藉由交控平台開發及布建AI路口監控攝影機、CMS資訊可變標誌等智慧交控設備，偵測道路即時路況資訊，並透過設備儀表板等功能開發，可遠端進行路網監控及發布交控策略。

古明弘說，縣府於重要路口導入AI車流影像技術，蒐集路口交通量、轉向量等資訊，用於號誌動態調控及CMS道路資訊發布作業，過去2年，在竹南園區科專路、文化街路廊及台13線公義路廊，透過號誌重整優化，提高行車順暢度，改善幅度達6%至20%。

工務處指出，交控中心成立後，將持續優化交控平台及交控設備布建，配置交控操作人員於連續假日或重要節日進駐，朝向跨區域與新竹縣市、台中等地協控交通；今年度也將在頭份交流道周邊導入動態號誌控制，搭配交控中心即時監控及車流門檻設定，使頭份交流道車流運作更順暢。

鍾東錦表示，透過智慧化遠端監控，有助減少人力資源耗費，由於各縣市都設立主政交通單位，縣府也考慮將工務處更名為交通工務處或工務交通處，期盼苗栗縣逐步邁向智慧城市發展。（編輯：張銘坤）1130522