將成台南首案完工公宅 「宜居成功」內部曝光

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市興建及規劃中的公營住宅共約8402戶，其中永康區「宜居成功」公宅預計今年底完工，將成為首案完工公宅，台南市長黃偉哲今天視察內部樣貌，並要求縮短行政作業流程。

黃偉哲今天下午視察「宜居成功」公宅新建工程，聽取市府都市發展局長徐中強簡報後，參觀施工單位先行準備完成的樣品屋，台南公宅空間樣貌首次曝光。

徐中強表示，宜居成功公宅案於109年4月成功徵得實施者，市府第1階段以都市計畫變更方式取得全區道路與停車場公共設施用地，並透過實施者申請都市更新容積獎勵，可取得110戶公宅，全案包含公設共可節省約新台幣10億元公帑。

徐中強指出，永康宜居公宅規劃興建地上6層、地下2層，1樓規劃為店面及無障礙住宅單元，提供1至3房房型，另設置交誼廳、閱覽室等多樣化社區服務機能。

黃偉哲視察後表示，永康宜居施作品質相當好，附設冷氣、廚具等設施也很高級，相信能提供讓民眾滿意的居住品質，預計今年底可完工，希望相關單位縮短公告、抽籤等流程，若能規劃在完工取得使用執照前進行，可節省大約3、4個月時間，有機會讓民眾明年農曆年前入住過好年。

台南市都發局提供資料指出，宜居成功預計成為台南首案完工公宅，提供1戶店面及109戶住宅，目前規劃於招租前半年進行租金估價，隨後展開登記審查、抽籤等相關作業，承租者簽約3年，到期後得續約1次（3年）。

成功宜居所在地永康區成功里長曾文俊表示，因為地點相當精華，此案預計會吸引不少青年族群申請，先前也有里民詢問相關登記方式，可望為地方發展帶來正面效益。（編輯：郭諭儒）1130527