原台南農校日式宿舍群修復動土 預定3年完工

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）位於台南市永康區的「原台南農校日式宿舍群歷史建築修復工程」今天動土，預計修復4棟雙併日式宿舍，工程經費超過新台幣1億元，修復工期3年，於民國116年竣工。

動土典禮由台南市長黃偉哲與文化部文化資產局長陳濟民等人主持敲錘儀式，祈求修復工程順利。

黃偉哲致詞表示，此案修復工程規模及經費都相當龐大，工期更長達3年，感謝文化部文資局大力支持，讓更多民眾將來可一睹歷史建築風貌與文化意義。

黃偉哲表示，台南市有許多宿舍群整修，包括北區原日軍步兵第二聯隊官舍群（現整修為「三二一藝術群聚」）、總爺糖廠宿舍群整修、農田水利署的八田與一故居宿舍群整修，都是具有歷史意義、古色古香建築，期待台南農校宿舍群整修如期如質完工，重現歷史建築風采。

台南市文化資產管理處提供資料指出，此次啟動修復的「原台南農校日式宿舍群」合計4棟8戶，是台南州立台南農業學校（今國立台南大學附屬高級中學）1939年創校初期陸續興建，宿舍建築反映日治時期台灣官舍建築經典形制及風格，也見證日治台灣校園建築變遷歷程。

文資處指出，市府曾於2013年至2016年間進行宿舍群加強支撐及保護鋼棚架結構，今年特別在台南400重要歷史里程碑，正式啟動修復工程，工程決標金額為1億2660萬元，範圍為4棟雙併日式宿舍修復，修復工期為3年，預計於116年間竣工。

文資處強調，修復工程將強化歷史建築特色與文化價值，工程期間由市政府同步向財政部國有財產署申請撥用，並規劃宿舍群未來營運管理，由於案場北側有永康「正強安居社會住宅」新建工程同步進行，全區整體景觀將由國家住宅及都市更新中心進行規劃設計及施作，成為文化觀光體驗新景點。（編輯：黃世雅）1130513