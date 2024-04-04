民團連署反對蔡瑞月舞蹈社委外招標 北市府：續辦理

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（中央社記者王寶兒、陳怡璇、趙靜瑜台北4日電）蔡瑞月文化基金會營運台北市定古蹟蔡瑞月舞蹈研究社逾10年，委託將於6月30日屆期，另與民團連署主張北市府不應續採委外招標制，北市府回應，依往例續辦理招標程序。

蔡瑞月舞蹈研究社又稱「玫瑰古蹟」，1999年登錄為台北市定古蹟，該建築原為日據時期的文官宿舍，白色恐怖受難者、舞蹈家蔡瑞月出獄後以此為據點展開舞蹈教學。自2006年，北市府公開甄選營運團隊，由財團法人台北市蔡瑞月文化基金會經營管理，2015年重新甄選後，也由蔡瑞月文化基金會營運至今，標案採3年一標模式延續至今。

蔡瑞月文化基金會今天發布新聞稿表示，按「文化資產保存法」第21條第4項規定，「合作經營」得以取代現行「委託經營」模式，讓傳承蔡瑞月精神的團體與政府管理單位共同開啟文化資產保存、維護的合作模式。

蔡瑞月文化基金會表示，數月來，基金會及數個NGO團體皆主張以平等「合作」經營取代「委外」經營的訴求。因此再次發文要求市府需踐行法律規定，停止招標委外，就適法行政契約展開協商，並展開連署行動。

北市文化局回應，因蔡瑞月舞蹈社為北市財產，與蔡瑞月文化基金會委託關係將於今年6月30日屆期，市長蔣萬安延續對蔡瑞月的推崇及對藝文的重視，由文化局依往例及原先委託法源規定，繼續辦理相關委託經營招標程序。

文化局說明，重要文化場館與名人故居如紫藤廬、李國鼎故居、林語堂故居等，皆依台北市市有財產委託經營管理自治條例第10條第1項第2款規定，以公開評選方式甄選營運單位；基於專業場館治理精神，評選內容也會考量場館脈絡及精神進行甄選，符合平等互惠原則。

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文化部文資局長陳濟民則指出，依「文化資產保存法」精神提供法源及鼓勵各管理機關，得逕予委託與古蹟、歷史空間相關的公、私法人經營，以符合「合作經營」精神。

文資局亦已函示各管理機關得依「政府採購法」相關規定本於權責辦理，其中也可依第22條採限制性招標，委託適當的團體或個人。至於台北市政府選擇以「公開評選」方式，宜由北市府本於權責對外說明理由。（編輯：龍柏安）1130404