文化資產創造新生 茶金故事原型古蹟獲評維護優良

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北8日電）台劇「茶金」引起熱烈迴響，場景中故事原型的古蹟「北埔姜阿新洋樓」獲得112年度古蹟管理維護評鑑優良，展現文化資產連結家族記憶與在地歷史的典範。

文化部今天舉行「112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」頒獎典禮，包括新竹縣縣定古蹟「北埔姜阿新洋樓」、嘉義市市定古蹟「菸酒公賣局嘉義分局」（嘉義市立美術館）、台南市市定古蹟「後壁黃家古厝」及高雄市歷史建築「棧二庫、棧二之一庫」獲獎。

文化部文化資產局局長陳濟民致詞表示，本次獲獎單位的經營模式跨越公部門與私部門，除了在管理維護上有卓越的表現之外，更根據個案文化、歷史脈絡規劃出不同的再利用方式，呈現多元與豐富的創意與經營的巧思。

獲獎的「北埔姜阿新洋樓」正是熱播台劇「茶金」故事原型的場景之一，根據文資局新聞稿，失而復得的「北埔姜阿新洋樓」，述說家族記憶與北埔歷史文化，連結過去與未來；菸酒公賣局嘉義分局轉型成嘉義市立美術館後，將嘉義美術史與人文內涵包容其中，作為城市美術館，以新舊建築並陳的姿態迎接市民與旅人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

後壁黃家古厝則是難得一見仍為住宅使用且保存完整的私有文化資產；佇立於高雄港邊的棧二庫、棧二之一庫，由倉庫轉型為餐飲、文創、旅宿合一的複合式商場，以高雄港記憶為主軸，在商業經營與文化之間取得平衡。

「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」自102年起舉辦，兩年舉行一次，除鼓勵文化資產管理維護者、經營者的日常管理維護的用心外，並期望透過管理維護工作的基礎，活化文化資產並促使大眾得以親近，達到文化資產永續的目的。（編輯：陳政偉）1130308