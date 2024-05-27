桃園巨蛋記者室漏水 體育局：已查明原因修繕完成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）台灣職籃T1聯盟總冠軍賽近期在桃園巨蛋登場，但記者室出現漏水情況，桃園市政府體育局今天表示，是因天花板上方冷氣風管破裂滲漏，除完成檢修也將優化建築與環境。

根據自由時報今天的報導，台灣職籃T1聯盟總冠軍賽、PLG季後賽近期都在桃園巨蛋登場，除了先前球員抗議地貼問題，近日場內記者室還出現漏水情形，工作人員只能緊急以紙箱接水，報導內容指出，教練及前NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）等人出席記者會時，見到記者室內「下雨」情況都感到驚訝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

對於桃園市立綜合體育館（桃園巨蛋）26日媒體室天花板漏水情事，體育局今天下午發布新聞稿表示，已派場館駐場技師檢修，檢查漏水原因是天花板上方冷氣風管破裂滲漏，非建物結構受損因雨後滲流，上午完成風管檢修，已妥善漏水現狀。

體育局表示，桃園巨蛋使用逾30年，近2年場館租借使用頻繁，考量建物生命使用週期、賽事活動需求及園區環境品質，體育局將逐步優化建築物與整體環境，並將協調職籃賽事與展演活動檔期，規劃施工期程，以提升場館使用妥善率。（編輯：張雅淨）1130527