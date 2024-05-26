T1總冠軍賽高錦瑋攻27分 雲豹2連勝戰神

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（中央社記者黎建忠台北26日電）台灣職籃T1聯盟總冠軍賽第2戰今天繼續在桃園巨蛋登場，主場雲豹靠著高錦瑋、卡森斯各攻27分，加上李啟瑋終場前40秒關鍵三分彈，最終以112比107扳倒戰神，系列賽取得2連勝。

T1總冠軍賽首戰落敗的台北戰神今天有備而來，首節就靠著10投7中的三分雨，取得32比19領先，雖然第2節命中率下滑，幸好林秉聖單節攻下8分，讓戰神半場仍以54比49領先台啤永豐雲豹。

下半場雙方進入焦土戰，3節結束雲豹反以75比74逆轉領先；關鍵的最後1節，雲豹一度以88比79領先對手，但隨後戰神回敬一波12比3攻勢，雙方又戰成91比91平手。

第4節剩下5分36秒發生插曲，卡森斯（DeMarcus Cousins）上籃時遭對手恩多（Youssou Ndoye）重犯落地，雙方怒目相視，而卡森斯團隊中1名成員更離譜地從板凳區衝到場上，幸好雙方衝突沒有擴大，但比賽也因此暫停了將近10分鐘。

終場前55秒戰神靠著陳文宏的三分破網，將差距縮小到3分差，眼看還有機會一搏，結果雲豹下一波進攻靠著李啟瑋在45度角回敬的三分彈，又將差距拉大到6分差奠定勝基。

雲豹高錦瑋全場13投9中，繳出27分、5籃板、3助攻、3抄截的全面數據，卡森斯挹注27分、12籃板；戰神則以林秉聖的38分、8助攻、5籃板表現最佳。

雲豹在總冠軍賽首戰的本土球員僅攻下36分，但今天合力拿下64分，給了球隊相當大的幫助。

高錦瑋賽後接受轉播單位訪問時說，這是1場很艱難的比賽，「我們從落後10幾分到逆轉勝，這對我們很重要，對往後的比賽也很重要，逆轉的契機就是全隊從防守做起，降低對手的外線命中率。」

高錦瑋強調，今天可能隊友手感不是太好，「所以我就利用擋拆去做破壞，外線的空檔也都有把握住。」高錦瑋也盛讚卡森斯，「他就是全隊的領導者，就算犯錯時也能即時提醒我們又給我們能量。」（編輯：張雅淨）1130526