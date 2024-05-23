T1冠軍賽24日開打 卡森斯：沒有情蒐、保持專注

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（中央社記者黎建忠桃園23日電）T1職籃聯盟總冠軍賽明天晚上7時在桃園巨蛋開打，主場球隊台啤永豐雲豹迎戰台北戰神，前NBA球星卡森斯說，自己沒有情蒐對手的習慣，但球隊已經2週沒比賽，保持專注最重要。

卡森斯（DeMarcus Cousins）接受媒體訪問時表示，不論在哪一輪的季後賽準備都是一樣，只不過現在進入到總冠軍賽，「自己對於做任何的訓練都會更加專注和嚴肅對待」。

卡森斯說，能打進冠軍賽的球隊都很有潛力，但有潛力不見得可以贏球，還是要看每支球隊準備得如何，投入多少準備在比賽當中。卡森斯在季後賽首輪對高雄全家海神，繳出平均25.3分、14籃板、4.6次助攻以及50.7%的投籃命中率。

雲豹在季後賽首輪以3比0擊敗海神，前1次比賽已是5月10日的事，等到明天開打，整整2週沒有出賽，而且雲豹例行賽對上戰神僅以4勝3敗取得些微優勢。

後衛蔣淯安在接受媒體訪問時表示，距離上次比賽真的有點久，「對我們來說是比較擔心的點，畢竟2週沒比賽，對於球的感覺還是有點差，所以比賽一開始就必須要拿出專注度。」

談到對手戰神，裡面還有許多過去蔣淯安在台啤的隊友，他笑說：「從隊友變對手感覺確實很奇特，也是很不一樣的經驗，看到戰神的表現就知道他們下半季磨合得很好，韌性也相當足夠，有2場落後中信特攻到快20分還能逆轉，所以打到幾場能分出勝負真的很難說。」

擁有卡森斯坐鎮的雲豹，讓本土球員相對安心不少，蔣淯安提到：「像今天練球時，卡森斯就把我們全隊集合精神喊話，覺得我們放得太鬆，我想這就是NBA球員的經驗和價值。」（編輯：管中維）1130523